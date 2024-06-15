الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة التونسية
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة بباري الإيطالية، رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني.
وتم هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم.
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة بباري الإيطالية، رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني.
وتم هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم.
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