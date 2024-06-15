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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة التونسية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة التونسية
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة بباري الإيطالية، رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني.

وتم هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم.

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