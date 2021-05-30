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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مرفوقا بوفد وزاري هام.

بيان الرئاسة:

استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السيد عبد الحميد الدبيبة، مرفوقا بوفد وزاري هام.

تناولت المحادثات سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة، وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها.

كما شكلت الزيارة فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية الليبية، واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية.

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