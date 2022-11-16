الرئيس تبون يستقبل رئيس اللجنة المستقلة للأمن والتنمية في الساحل

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في الساحل، الرئيس الأسبق للنيجر محمدو إيسوفو.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في الساحل الرئيس الأسبق لجمهورية النيجر محمدو إيسوفو”.

لعمامرة يستقبل رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو

اجتمع وزير الخارجية، رمضان العمامرة، الثلاثاء، مع رئيس اللجنة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في منطقة الساحل، الرئيس السابق للنيجر محمدو إيسوفو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة ان الاجتماع ركز على تنفيذ الولاية التي عهدت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى الرئيس إيسوفو، بهدف تقييم التحديات التي تواجه بلدان الفضاء الجيوستراتيجي لمنطقة الساحل والتوصية بالاستجابات الجماعية المناسبة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والتنمية.

وفي هذا الصدد، مكنت المحادثات من إبراز الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار التعاون الأمني الإفريقي لمكافحة التهديدات الإرهابية وكذلك مبادراتها الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة من خلال مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الرخاء المشترك من خلال منطقة التجارة الحرة الأفريقية (ZLECAF).

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية بلورة وتنفيذ “حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا” وتعزيز عمل الاتحاد الأفريقي المدعو إلى الاضطلاع بدور رئيسي في الوقاية من الأزمات السياسية والأمنية في القارة وتعزيز الاستجابات الجماعية للتحديات المناخية والديموغرافية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس إيسوفو على الدور الهام للجزائر في تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، ورحب بدعم بلادنا لإنجاح مهمته والدفع بجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تدشين عهد جديد في المنطقة.