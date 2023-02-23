-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي
الجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لكينيا

الشروق أونلاين
  • 174
  • 0
الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لكينيا
ح.م
الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لكينيا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا موزس واتانغولا، الذي يجري زيارة للجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد جرى اللقاء بحضور وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وعن الجانب الكيني، رافق المسؤول الكيني واتانغولا سفير بلاده لدى الجزائر بيتر كتانا أنغور، يضيف ذات البيان.

وبدأ رئيس المجلس الوطني الكيني الأربعاء زيارة عمل إلى الجزائر، على رأس وفد برلماني هامّ. وقد حظي أمس باستقبال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

مقالات ذات صلة
“سلم تنقيط” موحد لضبط حركة تحويلات مستخدمي التربية

“سلم تنقيط” موحد لضبط حركة تحويلات مستخدمي التربية

ترقية آلية لـ1545 موظف في الخدمات الجامعية

ترقية آلية لـ1545 موظف في الخدمات الجامعية

تقريٍر إسباني: المخابرات تتحرك لحماية هواتف المسؤولين من بيغاسوس المغربي

تقريٍر إسباني: المخابرات تتحرك لحماية هواتف المسؤولين من بيغاسوس المغربي

اضطراب في سير ميترو الجزائر بين حي البدر وعين النعجة

اضطراب في سير ميترو الجزائر بين حي البدر وعين النعجة

7 تدابير جديدة حول الصحة والإطعام المدرسي

7 تدابير جديدة حول الصحة والإطعام المدرسي

نعوم تشومسكي محاضرا في جامعة الوادي

نعوم تشومسكي محاضرا في جامعة الوادي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد