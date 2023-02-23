الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لكينيا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا موزس واتانغولا، الذي يجري زيارة للجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد جرى اللقاء بحضور وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وعن الجانب الكيني، رافق المسؤول الكيني واتانغولا سفير بلاده لدى الجزائر بيتر كتانا أنغور، يضيف ذات البيان.

وبدأ رئيس المجلس الوطني الكيني الأربعاء زيارة عمل إلى الجزائر، على رأس وفد برلماني هامّ. وقد حظي أمس باستقبال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.