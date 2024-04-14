الرئيس تبون يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى.

وحضر اللقاء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزير الخارجية أحمد عطاف، والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع.

وحلّ بالجزائر يوم السبت، رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين محمد مصطفى، في زيارة رسمية إلى البلاد تدوم يومين.

واستقبل مصطفى بمطار الجزائر الدولي، من قبل الوزير الأول نذير العرباوي. مرفوقا بوزير الخارجية أحمد عطاف، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.