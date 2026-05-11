الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية أنغولا  

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو الذي حل بالجزائر في زيارة دولة.

وجرت مراسم استقبال الرئيس الأنغولي على وقع 21 طلقة مدفعية والاستماع للنشيدين الوطنيين، تلتها استعراض تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية الشرفية.

وعقب الاستقبال صافح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوفد المرافق لرئيس جمهورية أنغولا.

كما صافح ضيف الجزائر كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله بمطار الجزائر الدولي.