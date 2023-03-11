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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية أوغندا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية أوغندا
ح.م
جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني الذي حل بالجزائر في زيارة تدوم يومان.

وحل رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني في زيارة دولة إلى الجزائر السبت و تستمر إلى غاية 14 من الشهر الجاري.

وتكتسي الزيارة أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

كما من شأن الزيارة تعزيز الالتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الافريقية وتأكيد تطلعهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.

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