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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني الشريف، بطلب من هذا الأخير.

وحسب ما جاء في بيان للرئاسة، فقد جرى اللقاء بين الجانبين بحضور مدير الديوان في رئاسة الجمهورية محمد النذير العرباوي.

وقال حساني الشريف في تصريحه عقب اللقاء:”حظيت باستقبال رئيس الجمهورية في إطار مسعى قائم على التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية”.

وتابع يقول:”جرى النقاش في أجواء جدّ إيجابية، تميّزت بالصراحة في تناول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، التي لها علاقة بأمن واستقرار الوطن”.

مضيفا:”نحن نحتاج في المرحلة القادمة إلى تعزيز اللُحمة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية. من أجل استشراف كلّ التحوّلات، لصالح بلدنا واقتصادنا ومواطنينا”.

اللقاء هو الثالث من نوعه لرئيس الجمهورية مع ممثل للحزب السياسي المعارض منذ بداية السنة الجارية. حيث استقبل الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري بمقر الرئاسة في مناسبتين.

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