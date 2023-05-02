الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر الاستقبال كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العرباوي.

وصرّح عبد الله بن محمد آل الشيخ عقّب استقباله من الرئيس تبون قائلا: “تشرفت بلقاء الرئيس تبون ونقلت تحيات خادم الحرميين الشريفين وولي عهده”.

وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي: “شكرت الرئيس الجزائري على ما يبذله من جهود، وما قدمه خدمة لقضية العرب جميعا القضية الفلسطينية، وبقية القضايا”.

وتابع عبد الله بن محمد آل شيخ:”الجزائر كانت من أوائل الدول المبادرة التي تدعم المملكة في تأييد تلك التوجهات التي تسعى لها السعودية”.

وختم رئيس المجلس تصريحه بالقول:”بيننا تنسيق مستمر. وقد سعدت كثيرا بلقاء الرئيس تبون، وأتمنى التوفيق والسداد في علاقتنا مع الأشقاء الجزائريين”.