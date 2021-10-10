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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

استقبـل رئيس الجـمهورية عبـد المجيـد تبون، الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس النواب الليبي يؤدي زيارة رسمية للجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

بوغالي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، قد استقبل، السبت 9 أكتوبر الجاري، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم لثلاثة أيام.

رئيس مجلس النواب الليبي يشرع في زيارة إلى الجزائر

شرع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، السبت 9 أكتوبر الجاري، في زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

وكان في استقباله عقيلة صالح لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

وسيبحث رئيس مجلس النواب الليبي مع المسؤولين الجزائريين تطورات الأزمة الليبية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

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