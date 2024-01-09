الرئيس تبون يستقبل رئيس مفوّضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

وهذا ما دار بينهما

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، رئيس مفوّضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكارت، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وقال إيكارت في تصريح عقب اللقاء إنه “أجرى محادثات جدّ ثرية مع الرئيس الجزائري. وكانت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين الجزائر وأوروبا”.

وتابع المسؤول الأوروبي يقول:”لقد اتفقنا على تكثيف علاقاتنا في كل المجالات، سواء التجارية أو الاجتماعية أو الأمنية أو السياسية”.

قبل أن يضيف:”اتفقنا أيضا بأن الأجندة الجزائرية والأوروبية، تطرح الكثير من الفرص لبلوغ علاقات معمّقة أكثر في المستقبل. لبحث سبل إضافية لمشاريع جديدة في الميادين المذكورة”.