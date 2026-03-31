الرئيس تبون يستقبل رئيس وزراء صربيا

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس وزراء صربيا السيد جورو ماتسوت والوفد المرافق له.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة، حضر اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، 31 مارس، السيدة والسادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ومحرز فاتح سفير الجزائر لدى جمهورية صربيا