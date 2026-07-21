الرئيس تبون يستقبل سفيرة النرويج وسفيري كولومبيا وفيتنام في زيارة وداع

بعد انتهاء مهامهم الدبلوماسية بالجزائر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة النرويج لدى الجزائر، التي أدت له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية، كما استقبل سفيري كولومبيا وفيتنام.

وجاء لقاء الرئيس تبون بالسفيرة النرويجية تيريز لوكن غيزيل، في إطار الزيارة الوداعية، عقب انتهاء فترة عملها ممثلة لبلادها لدى الجزائر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

في ذات السياق، أفاد بيان آخر لرئاسة الجمهورية باستقبال الرئيس تبون لسفير جمهورية كولومبيا خوسيه أنطونيو سولاري غوميز، وأيضا سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد تران كوك خانه.

وحضر مراسم استقبال السفيرين كل من وزير الدولة المكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبّة.