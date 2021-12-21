الرئيس تبون يستقبل سفيري اليونان وباكستان

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، كلا من سفيري جمهورية باكستان واليونان عقب انتهاء مهامهما بالجزائر.

وأفاد بيان للرئاسة “استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كلا من سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية، السيد عطا المنيم شاهد،وسعادة سفيرة جمهورية اليونان،السيدة نايك ايكاتيريني كوتراكو،عقب انتهاء مهامهما بالجزائر”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المراسم حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.