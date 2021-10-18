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بمناسبة انتهاء مهامه

الرئيس تبون يستقبل سفير مصر بالجزائر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل سفير مصر بالجزائر

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، سفير مصر بالجزائر، أيمن مشرفة، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه

وأدلى سفير مصر عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية بتصريح جاء فيه “تشرفت  اليوم لقاء السيد الرئيس رغم مشاغله، استمعت إلى وجهة نظره في المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”

وأوضح السفير المصري في متعلق بالعلاقات بين البلدين “اللقاء يعكس تميز العلاقة الجزائرية المصرية التي نتمنى أن تحلق العلاقات بين البلدين إلى أعلى أفاق”.

وتابع “جددت له الدعوة بزيارة القاهرة في المستقبل القريب”.

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