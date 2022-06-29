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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل سفير نيجيريا   

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل سفير نيجيريا   

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد عبد الله مبدول، عقب انتهاء مهمته في الجزائر.

ووجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضوره مدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف.

لعمامرة يستقبل السفير النيجيري بالجزائر

ويوم 28 جوان 2022، استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، السفير النيجيري  وهذا بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد عبر سفير  نيجيريا محمد عبد الله مبدول الذي أدى للعمامرة زيارة مجاملة بمناسبة انتهاء مهمته عن بالغ امتنانه للسلطات والشعب الجزائري على ما لقيه من حفاوة وكرم وتسهيلات طوال فترة خدمته بالجزائر.

كما أشاد محمد عبد الله مبدول بالعلاقات المتميزة بين البلدين. يضيف البيان ذاته.

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