الرئيس تبون يستقبل سلطان عُمان هيثم بن طارق

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد بالمطار الدولي هواري بومدين، سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر.

وجرت مراسم الاستقبال على وقع 21 طلقة مدفعية، ترحيبا بضيف الجزائر. قبل الاستماع إلى النشيدين الوطنيين.

وجاء في بيان لديوان البلاط السُّلطاني في عُمان، أن زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق يوما 4 و5 ماي، تأتي “تلبية لدعوة تلقاها من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون”.

وسيتم خلال الزيارة “بحث كافة جوانب التعاون، التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية. إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات”.

“كما سيتمّ التشاور والتنسيق بين القيادتين، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك. وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية”، يقول ذات البيان.

ويُرافق سلطان عُمان في زيارته إلى الجزائر، وفد رسميّ رفيع المستوى يضم كلّ من: