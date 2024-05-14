الرئيس تبون يستقبل عُمدة مدينة مارسيليا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، عُمدة مدينة مرسيليا بونوا بايان، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر اللقاء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووالي الجزائر محمد عبد النور رابحي.

واستقبل بايان في وقت سابق من اليوم، من طرف وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بحضور سفير فرنسا بالجزائر.

وتباحث الطرفان، حسب ما ذكره بيان للوزارة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومدينة مارسيليا، في مجال الثقافة والفنون.

كما سمح اللقاء باستعراض واقع العلاقات الثقافية الثنائية، وآفاق تطوير التعاون والتبادل الثقافي مع مدينة مارسيليا. لاسيما في ميدان التراث والموسيقى والسينما.

وتعتبر مارسيليا ثاني أكبر المدن الفرنسية بعد العاصمة باريس. وهي تطلّ على البحر المتوسط، ويعيش بها عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية.