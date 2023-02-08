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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل قائد “أفريكوم”

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل قائد “أفريكوم”
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الفريق أول مايكل لانغلي، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد رافق المسؤول العسكري الأمريكي في لقائه مع الرئيس تبون، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إلى جانب ومدير ديوان الرئاسة، والمستشار المكلّف بشؤون الدفاع والأمن لدى رئيس الجمهورية.

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