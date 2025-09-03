-- -- -- / -- -- --
الجزائر
يزورون الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية الإفريقية

الرئيس تبون يستقبل قادة تونس وليبيا وموريتانيا وتشاد

الشروق أونلاين
ح.م
الرئيس تبون مع نظيره الموريتاني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأربعاء بمطار هواري بومدين الدولي، رؤساء تشاد وتونس وموريتانيا، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الذين يزورون الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

وتحتضن الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية، في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من 75 دولة.

وينتظر أن تصل الاتفاقات التجارية والاستثمارات المبرمة خلال هذا الحدث الاقتصادي، المنظم بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إلى 44 مليار دولار.

ويهدف المعرض الدولي إلى جمع الفاعلين من إفريقيا والعالم، لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في القارة. وتوفير منصة لربط مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار الصناعات الإبداعية، وصناعة السيارات، وغيرها.

