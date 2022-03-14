الرئيس تبون يستقبل مالك شركة مشاريع الكويت القابضة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية، مالك شركة مشاريع الكويت القابضة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف ووزير المالية السيد عبد الرحمان راوية”.