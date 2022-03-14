الرئيس تبون يستقبل مالك شركة مشاريع الكويت القابضة
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية، مالك شركة مشاريع الكويت القابضة.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف ووزير المالية السيد عبد الرحمان راوية”.
#هام#رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل سعادة الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح، عضو العائلة الأميرية الكويتية، مالك شركة مشاريع الكويت القابضة.
حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف ووزير المالية السيد عبد الرحمان راوية. pic.twitter.com/GkRpLCHzPL
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 14, 2022