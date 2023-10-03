الرئيس تبون يستقبل مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، عددا من مديري ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، للاستماع إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد نوّه الرئيس تبون “بالدور البارز الذي تقوم به الصحافة في الدفاع عن المصلحة الوطنية”.

واطّلع الرئيس تبون خلال اللقاء “على مقترحات مهنيي الصحافة، لتحسين أدائها من أجل المساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية، التي تبذل في كل المجالات والقطاعات”.

“كما تناول اللقاء أيضا بالنقاش المستفيض، مختلف المسائل الوطنية المرتبطة مباشرة بانشغالات المواطنين”، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، يقول البيان.