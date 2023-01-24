الرئيس تبون يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون، التي تجري زيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. إلى جانب السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث أوبين.

سيسون: الجزائر تلعب “دورا رئيسيا” في تحقيق الاستقرار الإقليمي

تلعب الجزائر دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي. حسب ما أكدته مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون يوم الثلاثاء.

وقالت سيسون التي تجري زيارة إلى الجزائر، في ندوة صحفية بمقر السفارة الأمريكية، إن البلاد “تعتبر رائدا إقليميا في حلّ النزاعات الجارية. حيث تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار الاقليمي، خاصة في منطقة الساحل”.

ونوّهت المسؤولة الأمريكية بـ”المصلحة المشتركة القوية التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع الجزائر من أجل استقرار المنطقة”.

وذكرت سيسون بالمناسبة “بوساطة الجزائر لتسوية الأزمة في مالي. من خلال تمكين الاطراف المتنازعة في البلد من التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015”.