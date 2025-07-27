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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل مسعد بولوس

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل مسعد بولوس
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جانب من اللقاء.

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، 27 جويلية، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولوس، على رأس وفد هام.

ووفقا لما افادت به الرئاسة، حضر اللقاء عن الجانب الجزائري كل من بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وسعادة سفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم.

وعن الجانب الأمريكي كل من ديفيد لينفيلد، رئيس ديوان المستشار الرفيع، للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، جوشوا هاريس نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين.

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