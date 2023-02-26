الرئيس تبون يستقبل ممثلي الحركات السياسية في مالي (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، رؤساء وممثلي الحركات السياسية في مالي.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وعقب هذا الاستقبال، أدلى الناطق باسم الحركات السياسية المالية بتصريح للتلفزيون الجزائري قال فيه:”أشكر الرئيس عبد المجيد تبون على الدور الذي تقوم به الجزائر في مسار السلم والمصالحة بمالي”.

وتابع المتحدث يقول:”في الحقيقة الجزائر تُشكر على هذا الدور الجبّار، فعلى مدار 50 سنة، دائما تكون الجزائر موجودة بدورها الفعال”.

قبل أن يضيف:”اتّضح لنا من خلال اللقاء (مع الرئيس تبون) أن الجزائر تتمتع بديناميكية جديدة تؤهلها لضمان السلم والاستقرار في المنطقة”.