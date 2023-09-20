محادثات بين الرئيس تبون ورئيس جنوب إفريقيا

في نيويورك..

تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، بنيويورك، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

وجرت المحادثات بين الرئيس تبون ونظيره الجنوب الإفريقي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش مشاركتهما في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرئيس تبون يستقبل نائبة رئيس أوغندا

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نائبة رئيس جمهورية أوغندا جيسيكا روز ألوبو، بمقر الأمم المتحدة. حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

للإشارة فقد ألقى رئيس الجمهورية خطابا أمس الثلاثاء، أمام رؤساء وقادة دول العالم في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.

ودعا الرئيس تبون في خطابه “إلى إجراء جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، من أجل منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة”.

وحذّر رئيس الجمهورية من “عواقب خطيرة” للتدخّل العسكري الأجنبي لحلّ أزمة الانقلاب في النيجر، داعيا لتغليب الحلول السياسية.