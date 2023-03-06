الرئيس تبون يستقبل نائبة كاتب الدولة الأمريكية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، نائبة كاتب الدولة للولايات المتحدة الأمريكية المكلّفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني دنيز جنكينز.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر اللقاء عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وبومدين بن عتو المكلّف بالشؤون المتصلة بالأمن والدفاع.

وتجري جنكينز، زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام، حسب ما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان مساء السبت.

وجاء في البيان:”في الفترة من 5 إلى 7 مارس، ستلتقي وكيل الوزارة جنكينز مع كبار المسؤولين الحكوميين (في الجزائر)، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وستتناول المسؤولة الأمريكية “الجهود المبذولة لتعميق التعاون الأمني ​​بين البلدين، لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة”، وفق المصدر.

وأكدت جنكينز، في تغريدة على تويتر بمناسبة زيارتها للجزائر، على قوة التعاون الأمني بين البلدين.

وقالت المسؤولة الأمريكية في تغريدتها:”عظيم أن أكون في الجزائر”. كما شكرت سفيرة بلادها إليزابيث أوبين على “كل ما تفعله لتمثيل صداقة الشعب الأمريكي، ولتعزيز التعاون الأمني القوي بين البلدين”.