الرئيس تبون يستقبل نائب الرئيس التركي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نائب رئيس جمهورية تركيا جودت يلماز، بقصر المرادية.

وحسب رئاسة الجمهورية يشرف الرئيس تبون مع نائب الرئيس التركي على لقاء موسع بين وفديّ البلدين.