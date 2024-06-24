الرئيس تبون يستقبل نائب الرئيس التركي
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نائب رئيس جمهورية تركيا جودت يلماز، بقصر المرادية.
وحسب رئاسة الجمهورية يشرف الرئيس تبون مع نائب الرئيس التركي على لقاء موسع بين وفديّ البلدين.
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نائب رئيس جمهورية تركيا جودت يلماز، بقصر المرادية.
وحسب رئاسة الجمهورية يشرف الرئيس تبون مع نائب الرئيس التركي على لقاء موسع بين وفديّ البلدين.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.