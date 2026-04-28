الجزائر

الرئيس تبون يستقبل نائب كاتب الدولة الأمريكي وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

رئاسة الجمهورية (شبكات)
جانب من الاستقبال.

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نائب كاتب الدولة الأمريكي كريستوفر لاندو، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، والوفد المرافق لهما.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة، حضر اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، 28 أفريل، السادة السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وصبري بوقادوم سفير الجزائر لدى واشنطن.

