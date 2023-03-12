الرئيس تبون يستقبل نظيره الأوغندي برئاسة الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضيف الجزائر رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية أوغندا خلال استقباله برئاسة الجمهورية.

وجرت الأحد بمقر رئاسة الجمهورية محادثات ثنائية جزائرية – أوغندية خصت عدة قطاعات للتعاون بين البلدين، وهذا على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها

الى الجزائر الرئيس الأوغندي, يوويري موسيقيي.

وقد شملت هذه المحادثات الثنائية قطاعات الشؤون الخارجية، الفلاحة، الطاقة، التجارة، الصناعة والتعليم العالي.

وكان الرئيس الأوغندي قد توجه صباح الأحد إلى مقام الشهيد حيث وضع إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة .

كما زار الرئيس الأوغندي المتحف المركزي للجيش، حيث تلقى شروحات مفصلة حول مختلف المراحل التاريخية للجزائر ولثورتها التحريرية.

رئيس جمهورية أوغندا يحل بالجزائر

ويوم 11 مارس 2023، حل رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني بالجزائر وكان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وحل رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني في زيارة دولة إلى الجزائر السبت و تستمر إلى غاية 14 من الشهر الجاري.

وتكتسي الزيارة أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

كما من شأن الزيارة تعزيز الالتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الافريقية وتأكيد تطلعهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.