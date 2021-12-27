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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل نظيره الموريتاني بمطار هواري بومدين

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل نظيره الموريتاني بمطار هواري بومدين
ح.م
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

وصل الرئيس موريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين، إلى الجزائر في زيارة دولة تدوم  3 أيام.

الرئيس الموريتاني في الجزائر هذا الاثنين

يحل رئيس الجمهورية الموريتانية الاسلامية محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية تدوم 3 أيام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بيان رئاسة الجمهورية:

بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر ، تدوم ثلاثة أيام ابتداءً من 27 إلى 29 ديسمبر 2021.

وتدخل الزيارة في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين

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