الرئيس تبون يستقبل نظيره النيجيري محمد بازوم

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة الى الجزائر على رأس وفد هام.

وكان الرئيس النيجيري قد ترحم صبيحة الثلاثاء بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على شهداء ثورة أول نوفمبر المجيدة بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقد شرع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم مساء الاثنين في زيارة عمل وصداقة الى الجزائر على رأس وفد هام.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عبر صفحتها على فايسبوك “يشرع، ابتداءً من اليوم، الإثتين 12 جويلية 2021، رئيس جمهورية النّيجر السيد محمد بازوم، في زيارة عمل وصداقة للجزائر، مرفوقا بوفد هامّ”.

وأوضح: سيكون للرئيس النيجيري محادثات مع أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.