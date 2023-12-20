الرئيس تبون يستقبل وزيرة الخارجية الإندونيسية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا، ريتنو مارسودي.

حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام.