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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزيرة الخارجية التنزانية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وزيرة الخارجية التنزانية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية التنزانية ستيرغومينا لورانس تاكس، التي تجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي.

وترأست الوزيرة التنزانية في وقت سابق من اليوم، مناصفة مع نظيرها الجزائري، أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة الجزائرية التنزانية.

وفي لقائهما يوم الإثنين، استعرض الوزيران عديد القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي.

حيث تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر، والوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة، إلى جانب قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما تناول الجانبان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على إفريقيا، لاسيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقوي لدول القارة.

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