الرئيس تبون يستقبل وزيرة الخارجية الليبية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لدولة ليبيا.

وجاء في تغريدة لرئاسة الجمهورية عبر تويتر “حضر اللقاء السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والسيد عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية”.