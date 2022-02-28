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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

محمد عبد المؤمن
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الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ظهيرة اليوم الإثنين، وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو. الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر اللقاء كلّ من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكّار.

وفي وقت سابق من الإثنين ، وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الجزائر، في زيارة رسمية. مرفوقا بالرئيس التنفيذي لشركة ENI النفطية الإيطالية، لإجراء مباحثات حول التعاون الطاقوي بين البلدين.

المسؤول الإيطالي حظي باستقبال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. قبل أن يجري محادثات موسّعة مع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

وحسب ما جاء في بيان للخارجية الإيطالية، فقد تطرّق الجانبان في خلال هذه المحادثات إلى “تعزيز الشراكة الثنائية بين الجزائر وإيطاليا في مجال الطاقة. خاصة ما يتعلّق بتلبية الحاجات الأوروبية للأمن الطاقوي، في ظلّ الأحداث الجارية في أوكرانيا”.

مباحثات موسّعة بين الجانبين الجزائري والإيطالي

مباحثات موسّعة بين الجانبين الجزائري والإيطالي

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