الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي أبلغه تعازي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق التي شهدتها البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “استقبل رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، اليوم, وزير الخارجية لجمهورية تركيا الشقيقة، السيد مولود جاويش أوغلو، الذي أبلغه تحيات وتعازي الرئيس التركي، السيّد رجب طيب أردوغان، إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق التي شهدتها البلاد”.

بدوره، “طلب السيد الرئيس من الوزير التركي نقل تعازيه الخالصة لنظيره التركي جراء الحرائق والفيضانات التي اجتاحت بلده”.

وأضاف البيان “كما سمح اللقاء بتناول “المسائل الإقليمية والدولية الراهنة وتأكيد تقارب وجهات النظر في عديد الملفات، ولاسيما التطورات في ليبيا والصحراء الغربية وتونس ودول الساحل، مما يستدعي مضاعفة التعاون وتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج.

عقد أول لقاء رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا قريبا

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه سيتم قريبا عقد أول لقاء، لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي تم إنشاؤه، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي اردوغان، إلى الجزائر، العام الماضي

وأوضح مولود جاويش أوغلو، في تصريح عقب لقائه بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة أن هذا اللقاء سيتضمن اجتماعات متعلقة باللجنة الاقتصادية التركية الجزائرية، أين سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات.

كما أكد الوزير التركي تطابق الرؤى بين بلاده والجزائر، حول القضايا الاقليمية والدولية، مبرزا الدور المهم الذي تلعبه الجزائر من أجل مصالح المنطقة.

وصرح أوغلو أن “رؤى بلدينا متطابقة تماما حول كل القضايا بما فيها الاقليمية والدولية، واليوم تناولنا العديد منها، ومن بينها ليبيا وتونس ومنطقة الساحل”.

وأضاف “توصلنا إلى اتفاق من أجل العمل والتعاون حول كل هذه القضايا”, مشددا على أن “الدور الذي تلعبه الجزائر من اجل مصالح المنطقة مهم جدا”.

ووصف رئيس الدبلوماسية التركية مباحثاته مع نظيره الجزائري بـ “المثمرة جدا”, قائلا إنه تم خلالها تناول أوجه التعاون الثنائي، بالاضافة الى القضايا الإقليمية والدولية, إلى جانب خارطة الطريق فيما يتعلق بالأعمال والنشاطات والانجازات التي سيقوم بها البلدين في المستقبل.

من جهة أخرى، أعرب الوزير التركي, عن تضامن بلاده مع الجزائر, في سياق محنة حرائق الغابات التي شهدتها, وقال أن “تركيا والجزائر تكافحان في هذه الفترة حرائق الغابات.

وزير الخارجية التركي في زيارة إلى الجزائر

حل بالجزائر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، في زيارة رسمية تدوم يومين بدعوة من نظيره رمطان لعمامرة.

وأكد وزارة الخارجية، السبت، في بيان لها أن الزيارة جاءت بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة وتأتي في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين الملتزمين بمعاهدة الصداقة والتعاون منذ عام 2006.

وأضاف البيان أنه “وبهذه المناسبة سيجري الوزيران مراجعة شاملة لحالة العلاقات الثنائية التي تميزت بديناميكية إيجابية يقودها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مما نتج عنه حوار سياسي رفيع المستوى وإحراز تقدم كبير في هذا الصدد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا.

كما سيناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز تقليد التشاور والتنسيق.