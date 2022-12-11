الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والذي حل بالجزائر للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا.

وحسب بيان للرئاسة فقد خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يخص وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، مولود جاويش أوغلو بمقابلة رسمية.

لعمامرة: هذا ما حققته الشراكة الجزائرية-التركية

وفي وقت سابق، من يوم الأحد، أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الدورة الأولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا كانت “متميزة”، ووضعت لبنة صحيحة في صرح الشراكة الاستراتيجية المستدامة والمتكاملة الجوانب.

وقال لعمامرة في ندوة صحفية عقب اجتماع ضم مسؤولي جميع القطاعات، أن الاجتماع ركز على الأبعاد الثقافية المرتبطة بالتاريخ المشترك وبمختلف الأبعاد الأخرى، مؤكدا أن “الشراكة الجزائرية-التركية تحمل في طياتها انجازات لا يستهان بها وتكرس أبعادا قوية بين البلدين“.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن أرقام التبادلات الاقتصادية بين البلدين “تدل على أن للشراكة بين بلدينا مستقبل واعد”، وأن “الوتيرة التي وصلنا إليها والمطلوب تسريعها هي علامة من العلامات التي يجب توظيفها للوصول إلى الاهداف الاستراتيجية بين بلدينا، سواء تعلق الامر بالتجارة أو الاستثمار أو النقل أو التكنولوجيا أو التعاون في مختلف المجالات”.

وتابع قائلا: “مخرجات هذه الدورة الأولى ساهمت في تحسين العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التحولات الآنية التي يعرفها العالم، وتساعدنا على تأدية دورنا كاملا غير منقوص بعد جائحة كورونا”.

وبخصوص التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الدولية أضاف بالقول: “أيدنا التوافقات بين البلدين وقمنا بتبادل التحاليل والاستشارات وتعميق موقفنا تجاه مجمل هذه القضايا”.

كما أكد لعمامرة أن الطرفين توقفا عند مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر، مشيرًا إلى الاتفاق على مواصلة التشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبخصوص القضية الليبية، أكد الوزير على توافق الطرفين على “دعم حل ليبي-ليبي وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه”.

وفي حديثه عن الدبلوماسية متعددة الأطراف، أكد أن الجزائر وتركيا اتفقتا على “دعم السلم والحلول المبنية على القانون الدولي”، لافتا الى التوافق الحاصل حول الدعم المتبادل لترشيحاتهما على المستوى الدولي، وكذا التفاهم حول القضايا الدولية وترسيخ نمط جديد من التعاون بين دول الجنوب والشمال، مهما كان مستواها الاقتصادي.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو انه تم خلال الاجتماع بحث فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والزراعية والصناعية، الى جانب قطاعات الصيد البحري والطاقة والتعليم وغيرها.

وأوضح الوزير التركي أنه “تم تسجيل في الأشهر الماضية زيادة بنسبة 30 بالمائة تقريبا مقارنة بالعام السابق”، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم “في وقت قصير الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق 10 ملايير دولار من حجم التبادل التجاري بين البلدين“.

ويرى أوغلو أنه بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة، “تقدم الجزائر فرصا كبيرة في القطاع الفلاحي” وبدون شك -يضيف- “فإننا الآن في مرحلة حرجة جدا على المستوى العالمي في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وعليه فإن التعاون بين البلدين ليس مهما فقط لشعبي الجزائر وتركيا و انما للشعوب الاخرى أيضا”.

وخلال تطرقه الى الجانب الصناعي، ذكر الوزير أن عدد الشركات التركية في الجزائر تجاوز لحد الآن 1400 شركة، كما تجاوز إجمالي استثمارات تركيا في الجزائر خمسة ملايير دولار.

وأشار أوغلو الى أنه بالإضافة الى أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم، “هناك ازمة الطاقة وهو المجال الذي تسعى كل من تركيا والجزائر لتعزيزه”، مبرزا أن التعاون بين البلدين في هذا القطاع له ابعاد مختلفة ويتم وفق توجيهات رئيسي البلدين.

وحسب المتحدث، تم في مجال النقل البحري بحث موضوع البناء المشترك للسفن، إلى جانب بحث امكانية تقييم خطوات التعاون في الصناعات العسكرية والدفاعية.

كما تطرق المسؤول التركي إلى الشؤون القنصلية التي يعمل البلدان على تعزيز التعاون بشأنها، موضحا انه سيتم تعيين القنصل التركي في وهران مع دخول العام الجديد.

من جهة أخرى أبرز أوغلو أنه تم خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه مع وزير الخارجية لعمامرة، تناول العديد من المواضيع الدولية، على رأسها القضية الفلسطينية كقضية مشتركة بين البلدين، مبرزا في السياق وجود توافق تام بين الجزائر و أنقرة بشأنها، مؤكدا على تطابق في الرؤى في ما يتعلق بالاستقرار ووحدة الاراضي في ليبيا.