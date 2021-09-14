الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، و و8زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي نقل له رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز.
#هام
تصريح الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. pic.twitter.com/ETrZmlj33R
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) September 14, 2021
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك pic.twitter.com/9NqUnKfZJl
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 14, 2021