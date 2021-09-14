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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي
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استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، و و8زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي نقل له رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

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