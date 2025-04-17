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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المصري

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المصري
ح.م
الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية المصري

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر اللقاء، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة، كل من:

  • مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام،
  • وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف،
  • وسفير الجزائر لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية سفيان براح.

وسلّم الوزير المصري الرئيس تبون خلال هذا اللقاء، “رسالة من أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية”، يضيف المصدر.

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