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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزير الدفاع الموريتاني (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وزير الدفاع الموريتاني (فيديو)
ح.م
جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم الأربعاء، وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي ولد حننه الذي يزور الجزائر.

وأجري اللقاء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، بحضور:

  • الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام،
  • ومستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع بومدين بن عتو.

وفي تصريحه عقب الاستقبال، قال وزير الدفاع الموريتاني:

“بلّغت الرئيس تبون تحيات أخيه (الرئيس الموريتاني) محمد ولد الشيخ الغزواني، واعتزازه بالروابط المتينة والعريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وحرصه على أن تتعمق باستمرار علاقات التعاون بين البلدين، تعزيزا للشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما”.

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