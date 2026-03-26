الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية لمملكة إسبانيا

الرئيس تبون في استقبال وزير خارجية اسبانيا، 26 مارس 2026.

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون زوال اليوم الخميس، 26 مارس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة في بيان، حضر اللقاء السادة بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وعبد الفتاح دغموم سفير الجزائر لدى إسبانيا.