الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية أذربيجان

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر اللقاء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ومستشار الرئيس المكلّف بالشؤون الدبلوماسية.

واستُقبل الوزير الأذري في وقت سابق من اليوم، من نظيره الجزائري أحمد عطاف. حيث أجرى الوزيران لقاء على انفراد، أعقبته محادثات موسّعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وسمحت المحادثات، وفق ما أفادت به الخارجية الجزائرية، باستعراض “الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وأذربيجان. والتأكيد على ضرورة:

البناء على ما يجمع البلدين من تطابق لوجهات النظر على الصعيد السياسي،

وتثمين ما يحوزان عليه من مقومات هامة على الصعيد الاقتصادي”.

كما تبادل الوزيران “الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين”.