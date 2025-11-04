-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية أذربيجان

الشروق أونلاين
  • 318
  • 0
الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية أذربيجان
ح.م
جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف، الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر.

وحضر اللقاء، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ومستشار الرئيس المكلّف بالشؤون الدبلوماسية.

واستُقبل الوزير الأذري في وقت سابق من اليوم، من نظيره الجزائري أحمد عطاف. حيث  أجرى الوزيران لقاء على انفراد، أعقبته محادثات موسّعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وسمحت المحادثات، وفق ما أفادت به الخارجية الجزائرية، باستعراض “الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وأذربيجان. والتأكيد على ضرورة:

  • البناء على ما يجمع البلدين من تطابق لوجهات النظر على الصعيد السياسي،
  • وتثمين ما يحوزان عليه من مقومات هامة على الصعيد الاقتصادي”.

كما تبادل الوزيران “الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين”.

مقالات ذات صلة
“هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع الجزائر”.. وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين 

“هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع الجزائر”.. وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين 

اندلاع حريق بمصنع لمواد العطور في الدار البيضاء

اندلاع حريق بمصنع لمواد العطور في الدار البيضاء

في رسالة للرئيس تبون.. بوتين يُشيد بتطور العلاقات بين الجزائر وروسيا

في رسالة للرئيس تبون.. بوتين يُشيد بتطور العلاقات بين الجزائر وروسيا

“عدل 3”.. وزير السكن يكشف عن موعد الرد على أصحاب الطعون

“عدل 3”.. وزير السكن يكشف عن موعد الرد على أصحاب الطعون

قناة “أي بي سي 7” الأمريكية تُطلق أولى حلقاتها السياحية عن الجزائر

قناة “أي بي سي 7” الأمريكية تُطلق أولى حلقاتها السياحية عن الجزائر

دفء الخريف يؤجل الإقبال على الملابس الشتوية

دفء الخريف يؤجل الإقبال على الملابس الشتوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد