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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية سلوفينيا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية سلوفينيا

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفينيا، أنزي لوغار.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء حضره رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، و عبد العزيز خلف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

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