الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية سلوفينيا
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفينيا، أنزي لوغار.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن اللقاء حضره رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، و عبد العزيز خلف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية.
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رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفينيا، السيد أنزي لوغار.
حضر اللقاء السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والسيد عبد العزيز خلف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية. pic.twitter.com/xktKmcIpVP
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 16, 2022