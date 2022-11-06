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الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية نيجيريا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية نيجيريا
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، وزير خارجية نيجيريا جيفري أونياما، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير الديوان في الرئاسة عبد العزيز خلف.

وزير خارجية نيجيريا يجري زيارة عمل إلى الجزائر

وفي 5 نوفمبر 2022، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ، نظيره من نيجيريا جيفري أونياما، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد تحدث الطرفان في خلال لقائهما على انفراد، ثم في اجتماع موسّع بين وفدي البلدين، إلى “العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأكد لعمامرة وأونياما في هذا الصدد، التزام البلدين بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي، على غرار خط أنابيب الغاز، والطريق العابر للصحراء، ومشروع الألياف البصرية.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا القارية والدولية، على غرار “تمكين إفريقيا من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلام والأمن والتنمية، في مواجهة التوترات الحالية”.

وفي ختام اللقاء، وقّع لعمامرة مع نظيره النيجيري على اتفاقية ثنائية تقضي بإنشاء مجلس أعمال جزائري نيجيري، لجمع الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، وزيادة حجم التجارة الثنائية.

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