الرئيس تبون يستقبل وزير داخلية النيجر (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يستقبل، اللواء محمد تونبا، وزير دولة وزير الداخلية والأمن العام والإدارة الإقليمية لجمهورية النيجر، والوفد المرافق له.

ووفقا لما أفادت به الرئاسة، اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، 19 ماي، بقصر المرادية، حضره عن الجانب الجزائري، كل من السادة: إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، سعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اللواء سيد أحمد بورمانة قائد الدرك الوطني، علي بداوي المدير العام للأمن الوطني، عابد حلوز المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وسعادة سفير الجزائر لدى النيجر أحمد سعدي.

أما عن الجانب النيجري، فحضر اللقاء كل من السادة: العقيد الركن أحمد سيديان القائد الأعلى للحرس الوطني النيجري، المحافظ العام للشرطة، ابانكاويل الصحابه المدير العام للأمن الوطني النيجري، بكاري ياو سنغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج، العقيد محمان الحاج عصمان وزير الفلاحة والثروة الحيوانية، أمادو حاوا وزير الطاقة.