الرئيس تبون يستقبل الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (فيديو)
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في تصريح لها، عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية: “تطرقت مع الرئيس إلى قضايا جوهرية كالإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
وأضافت حنون: “تحدثنا أيضا على تعقيدات القضية على المستوى الدولي والإقليمي، ومسؤوليتنا كبلد وكشعب اتجاه الشعب الفلسطيني”.
وتابعت لويزة حنون: “تطرقنا إلى الوضع الداخلي من كل الجوانب، كالجانب السياسي والوضع الاجتماعي والاقتصادي”.
كما استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، حسبما جاء في بيان الرئاسة.