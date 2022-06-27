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الجزائر

الرئيس تبون يستقل عميد مسجد باريس

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقل عميد مسجد باريس

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، عميد مسجد باريس، الدكتور شمس الدين حفيز، الذي قدّم له عرضا شاملا، عن نشاطات هذه المؤسسة الدينية العريقة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن عميد مسجد باريس شاكر رئيس الجمهورية على دعوته الكريمة لشباب من الجالية الجزائرية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما شكر رئيس الجمهورية عميد مسجد باريس، على كل المجهودات المبذولة ودور هذا الصرح الديني في عكس الصورة المشرقة للإسلام، بنشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة التطرف بكل أشكاله، مجددا بهذه المناسبة، دعمه الكامل لعميد ووقوف الجزائر إلى جانبه في إنجاح المهمة السامية والنبيلة للمسجد.

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