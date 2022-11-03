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الجزائر

الرئيس تبون يستلم القلادة السياحية العربية “الممتازة”

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستلم القلادة السياحية العربية “الممتازة”
ح.م
جانب من مراسم تقديم القلادة

قدّمت المنظمة العربية للسياحة مساء الأربعاء، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القلادة السياحية العربية من الطبقة الممتازة. وهذا عقب اختتام القمة العربية.

وحسب بيان للرئاسة، فقد قُدّمت القلادة التي تمنحها المنظمة التابعة للجامعة العربية، من قبل رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد، وبحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي.

والمنظمة العربية للسياحة هي إحدى منظمات العمل العربي المشترك. تعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية، وتتخذ من جدّة السعودية مقرا لها.

وتتولى المنظمة مهام تحويل قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة، إلى سياسات وخطط عمل، للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية.

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