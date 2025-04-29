-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يستلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 671
  • 0
الرئيس تبون يستلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية العراق، الذي سلّمه دعوة لحضور القمة  العربية في بغداد.

وحضر اللقاء بين الرئيس تبون ومبعوث الرئيس العراقي، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وقال المبعوث الخاص لرئيس جمهورية العراق في تصريحه عقب استقباله من قبل الرئيس تبون:”كنت محمّلا برسالة دعوة لحضور مؤتمر القمة العربية، المزمع عقدها في بغداد. في 17 ماي القادم”.

مضيفا:”نقلت تحيات رئيس جمهورية العراق للرئيس تبون، ودعوته بإصرار لحضور القمة العربية في بغداد. وبإذن الله سأراه في بغداد قريبا”.

مقالات ذات صلة
رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات

رئيس الجمهوريّة يقرّر “التعبئة العامة” في هذه الحالات

وفاة أربعة أشخاص وإصابة 13 إثر انزلاق أرضي بوهران

وفاة أربعة أشخاص وإصابة 13 إثر انزلاق أرضي بوهران

التيار في أوروبا

التيار في أوروبا

سلطة ضبط السمعي البصري: تعليق عددين متتاليين من برنامجين رياضيين بسبب “خطاب الكراهية”

سلطة ضبط السمعي البصري: تعليق عددين متتاليين من برنامجين رياضيين بسبب “خطاب الكراهية”

شرطة مستغانم تضبط مؤثرات عقلية بقيمة 400 مليار سنتيم قادمة من ميناء مارسيليا

شرطة مستغانم تضبط مؤثرات عقلية بقيمة 400 مليار سنتيم قادمة من ميناء مارسيليا

ميناء وهران: وصول أضخم شحنة من الكباش الرومانية المستوردة إلى الجزائر (صور)

ميناء وهران: وصول أضخم شحنة من الكباش الرومانية المستوردة إلى الجزائر (صور)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد