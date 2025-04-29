الرئيس تبون يستلم دعوة رسمية من نظيره العراقي لحضور القمة العربية في بغداد (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية العراق، الذي سلّمه دعوة لحضور القمة العربية في بغداد.

وحضر اللقاء بين الرئيس تبون ومبعوث الرئيس العراقي، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وقال المبعوث الخاص لرئيس جمهورية العراق في تصريحه عقب استقباله من قبل الرئيس تبون:”كنت محمّلا برسالة دعوة لحضور مؤتمر القمة العربية، المزمع عقدها في بغداد. في 17 ماي القادم”.

مضيفا:”نقلت تحيات رئيس جمهورية العراق للرئيس تبون، ودعوته بإصرار لحضور القمة العربية في بغداد. وبإذن الله سأراه في بغداد قريبا”.